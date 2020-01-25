«Не сегодня». Суд отказал прокуратуре в избрании меры пресечения Бабину

Высший антикоррупционный суд вечером 24 января отказал в удовлетворении ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры в избрании меры пресечения для бывшего правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Бориса Бабина.

Издание «Спеціальні кореспонденти» транслировало оглашение определения суда в YouTube.

Как пишет «Цензор.нет», о готовности взять на поруки Бабина в суде заявляли народный депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, а также экс-нардеп от «Народного фронта» Сергей Высоцкий, адвокат Богдан Устименко и глава правления Крымско-татарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Бабин в Facebook заявил, что решение суда по мере пресечения для него – «лишь небольшая процессуальная победа».

«Но долгий путь начинается с маленького шага. «Что мы говорим богу смерти, Арья Старк?» – «Не сегодня», – написал он, процитировал отрывок из сериала «Игра престолов».

Сьогодні у мене був щасливий день. Бо я почув щирі слова друзів, сказані від серця у критичну мить. Друзів, які прийшли… Posted by Borys Babin on Reede, 24. jaanuar 2020

Бабин заявлял 22 января, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины «пытались вручить» ему подозрение. «Расцениваю это как наивысшее признание своей деятельности в 2014–2020 годах по противодействию агрессору. Суицидальных намерений не имею, выезжать в Крым или РФ – также. Настроение боевое”, – отмечал он.

23 января в НАБУ сообщили, что подозревают Бабина, а также бывшего первого заместителя министра юстиции Наталью Бернацкую, бенефициара частной компании «Золотой Мандарин Ойл» и трех лиц, приближенных к бывшему народному депутату Украины от «Народного фронта» Георгию Логвинскому, в организации схемы хищения денег с использованием механизма обращения в Евпропейский суд по правам человека.

По версии правоохранителей, подозреваемые в течение 2013–2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в ЕСПЧ, при этом введя в заблуждение европейскую организацию, не поставив ее в известность обо всех обстоятельствах спорных правоотношений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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