NASA сообщило о приближении потенциально опасного астероида

Астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров в феврале пролетит рядом с Земли, это потенциально опасный космический объект, информирует NASA.
Астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля. Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны, передает РИА «Новости».
Данный астероид был открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе «Аполлонов» – астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.
В следующий раз около Земли астероид пролетит в 2075 году.
Ранее российские ученые назвали 13 пригодных для колонизации Марса астероидов.Астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля. Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны, передает РИА «Новости».
Данный астероид был открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе «Аполлонов» – астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.
В следующий раз около Земли астероид пролетит в 2075 году.
Ранее российские ученые назвали 13 пригодных для колонизации Марса астероидов.
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