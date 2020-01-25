Появилось видео последствий мощного землетрясения в Турции

В Сети появилось видео последствий сильного землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг.
Ролик опубликовал портал телеканала РЕН ТВ.
Число погибших возросло до 20 человек, 1 тыс. 15 человек получили ранения, информирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск).
В районе стихийного бедствия в данный момент работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций.
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