Появилось видео последствий мощного землетрясения в Турции

В Сети появилось видео последствий сильного землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг.

Ролик опубликовал портал телеканала РЕН ТВ.

Число погибших возросло до 20 человек, 1 тыс. 15 человек получили ранения, информирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск).

В районе стихийного бедствия в данный момент работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций.

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