В системе Android обнаружен практический неуязвимый вирус

Специалисты из Dr.Web обнаружили в операционной системе Android практически неуязвимый вирус. Его крайне трудно удалить, а сама программа способна полностью заблокировать телефон пользователя.

Под угрозой находятся около 25% владельцев современных смартфонов. Сам вирус Android.Xiny впервые проявил себя в 2015 году, но тогда он не был предназначен для современных систем. Сейчас же вредоносное ПО значительно улучшили и разнообразили его функционал. Само по себе оно не представляет непосредственной угрозы, так как устанавливает различные рекламные приложения и ограничивает доступ к своим файлам. Несмотря на внешнюю безобидность, эксперты предупреждают о его крайней неуязвимости. Даже если удалить все файлы вируса с Android, его следы остаются в других папках и даже в файлах «операционки». Таким образом полностью избавиться от Android.Xiny можно только полной перепрошивкой устройства. В этом случае теряются все данные и личные файлы владельца.

Опасность Android.Xiny состоит ещё и в возможности злоумышленников получить доступ к заражённому устройству. Это позволит им легко устанавливать свои версии вредоносного программного обеспечения с целью заблокировать смартфон и требовать денежное вознаграждение за отключение блокировки. Причём возможность подключиться к телефону остаётся даже после очистки файлов антивирусами, так как троян заражает огромное число файлов, включая системные.

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