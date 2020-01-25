Ирина Слуцкая рассказала об отношениях с детьми Алексея Говырина от первого брака

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая в одном из недавних интервью пояснила о личной жизни. Спортсменка уже около двух лет счастлива во втором браке, с бизнесменом Алексеем Говыриным, а его дети от предыдущих отношений живут с матерью, но при этом частые гости в новой семье отца.

В недавнем эфире вечернего шоу с Аллой Довлатовой на «Русском радио» Ирина Слуцкая заметила, что Алексей Говырин настойчиво добивался её расположения, но при этом не «давил» на избранницу, а выискивал слабые стороны, узнавал её мечты и желания, давал то, что ей было действительно необходимо. Они часто сталкивались, решая рабочие моменты, и постепенно отношения переросли в нечто большее, однако фигуристка была не готова к браку, считая, что можно прекрасно жить вместе и без штампа в паспорте. Слуцкая вспоминает, что ей всё же пришлось определяться со свадьбой, и тогда пара решила не устраивать шумного торжества, расписавшись во Владимирской области и устроив вечеринку «с песнями и плясками». Родителей фигуристка на свадьбу не приглашала, говоря, что в большой компании они бы чувствовали себя неуютно.



Рассказала Ирина Слуцкая и об общении с сыном и дочерью Говырина от первого брака. С ними фигуристке удалось наладить дружеские отношения, поэтому 12-летний мальчик часто бывает у отца в гостях, а вот 6-летняя дочь – реже. Дети живут с матерью, но и ко второй супруге отца относятся очень хорошо, придерживаясь основного принятого в семье правила – уважать друг друга.

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