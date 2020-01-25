Мнение: Танцы дворников…

Хорошо быть дворником! Зарплата приличная, работы мало, свободного времени — много…

И на коллективные танцы остается время. Это если верить видеоклипу, выложенному в Instagram администрация Кировского и Московского районов Казани.

Переживаю за казанские ВУЗ. Как бы у них в этом году недобор студентов не случился…. Как бы молодежь в дворники не ломанулась…

А сели серьезно, в Казани сейчас 2700 дворников, а надо – 3600, нехватка — 900 человек. Средняя зарплата дворника — 20 000 рублей (цифры отсюда).

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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