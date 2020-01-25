В Турции произошло мощное землетрясение. Погибли по меньшей мере 19 человек

25.01.2020, 8:57, Новости дня

По меньшей мере 19 человек погибли и 772 пострадали в результате мощного землетрясения на востоке Турции. Об этом сообщает РИА»Новости». По данным агентства, эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км.

Из-за модных подземных толчков обрушили несколько зданий, жители были вынуждены покинуть свои дома. Землетрясение привело к обрушению зданий и заставило жителей покинуть свои дома.

LATEST — First responders carry out search and rescue operations at site of collapsed buildings in Elazığ after the earthquakehttps://t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/B5oOxXEwWs

— DAILY SABAH (@DailySabah) January 24, 2020

В районе землетрясения работают 493 команды спасателей из 28 провинций. Сотовые операторы предоставляют бесплатные услуги связи в Элязыге и Малатье. В пострадавшие районы направлены сотни грузовиков с гуманитарной помощью — продуктами, лекарствами, одеялами и палатками.

Подземные толчки также ощущались в Сирии, Ливане и Иране.



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