Мнение: Нагадить нельзя, помиловать



Путин жмет руку матери Наамы во время визита в Израиль

В истории с «непомилованием» израильтянки Наамы Иссахар более всего бесит издевательское «объяснение» причин, озвученное Песковым: президент, видите ли, «не может» (!) ее помиловать без прошения о помиловании, поскольку «такова процедура».

Ты подумай, какие законники! Подзаборная гопота даже слово такое мудреное выучила — «процедура», знай наших. Без закона в России шагу не ступят! Интересно, а подброс наркотиков в багаж, а вынесение неправосудного приговора постороннему человеку — это у них тоже было «по процедуре»? Какая-то странная ситуация все время получается у кремлевской шпаны: сажать, значит, можно кого угодно по беспределу, а вот освобождать — шалишь: тут мы такие крючкотворы, что мама не горюй.

Дело-то с этой Иссахар — простое как три рубля: просто ткнули пальцем в первую попавшуюся девицу из Израиля, сунули ей в багаж дозу наркоты, потом ее «обнаружили», девицу схватили прямо в транзитной зоне Шереметьево — и давай «судить». Зачем? А в качестве «ответки» за то, что Израиль собрался выдавать Штатам очередного «русского хакера», который сдуру сообразил отвисать от «трудов праведных» у евреев. А хакера кремлевская братия бросилась отмазывать, естественно, не потому, что это они так радеют «за всех расейских граждан» (видали они нас в гробу) — нет, просто испугались, что американцы хакера станут колоть любимую свою тему — «вмешательство РФ в американские выборы» — а тот, чего доброго, в застенках ФБР заскучает, да еще и сболтнет что-нибудь не то…

То есть, говоря совсем просто, Нааму взяли как заложницу, с целью обмена: мы вам вашу, а вы нам нашего. Все по-пацански, по понятиям. Система-то «правосудия» герметичная, считай, что ее вовсе нет; взяли человечка, а там уж «ради высших государственных интересов» можно на нее вешать все что угодно — кто возражать-то будет? Прокурор? Адвокат? Судья?

Ну и заодно не преминули Израиль малость подколоть, тролльнуть в излюбленном путин-стайл: помните, мол, этого своего капрала Гилада Шалита? Ну, за освобождение которого из плена Израиль освободил и отпустил в Палестину полторы тысячи осужденных «за терроризм» боевиков-арабов? В Израиле ведь пропагандой та история (формально — страшнейший фейл всех хваленых израильских спецслужб, полторы тысячи отборных головорезов ЗАСТАВИЛИ выпустить) раздута и превращена в каноническую легенду, действием, которым надо гордиться — потому что она является доказательством, что ради жизни одного СВОЕГО еврейское государство за ценой не постоит!

Ну вот тут и Москва, гнусно улыбаясь, как бы сказала — мы тоже так хотим. Что мы, хуже Хезболлы, что ли? Мы вот тоже захватили одну вашу, и даже полутора тысяч за нее не просим; ХАКЕРА нашего отдайте, и всё. Нам польза, а вам — дополнение к легенде. По рукам?

То есть в Москве совершенно охренели. Лишний раз продемонстрировали, что для России репутация — пустой звук. Гилад Шалит танкист был, его боевики захватили, из непризнанной организации, обвиняемой в терроризме. А РФ — это ведь как бы государство — член ООН. Более того — член СовБеза ООН. Но нет. Взяли гражданскую бабу, устроили торг.

Я не следил, но, похоже, с хакером дело обломилось — его-таки выдали США. Уперлись евреи. Ну, или американцы их за горло взяли — США это все-таки не Хезболла, с ними не забалуешь. Умеют добиваться своего.

Казалось бы, грандиозный геополитический план с заложницей у Кремля рухнул, даже зачотный троллинг насчет капрала Шалита не помог. Тут бы признать неудачу и тихо вернуть несчастную девицу домой, которая со всеми этими горячечными фантазиями расейских мастеров многоходовочек попала как кур во щи? Но нет, ни хрена. Как это? Заложница-то все еще в руках, что ж ее, задаром отдавать? Опять же, заплечных дел мастера вообразили, что у них в руках оказалось «серьезное орудие давления на Израиль». Кампания-то за ее освобождение набирает обороты!

И дальше пошло нечто уж совсем невообразимое, настоящий порноцирк. Вдруг объявили, что израильтяне ВДРУГ передали в собственность России некое подворье «для православной церкви» в лакомых христианских местах. И разъяснение — это не просто так, это, типа, Путин съездил в Иерусалим и «добился»: Израиль отдал подворье В ОБМЕН на освобождение своей гражданки. Израиль — «дар» для РПЦ, а Путин в обмен помилует Иссахару.

И эта договоренность объявлена чуть ли не официально! Собственно, поэтому журналисты и насели давеча на Пескова, спрашивая, когда же ждать освобождения девицы (а ей уже оперативно успели впаять приговором суда 7,5 лет лишения свободы) — а он, нисколько не оспаривая само НАМЕРЕНИЕ шефа дать «помиловку», стал лепетать что-то про «процедуру».

То есть вся «хитрая комбинация» кремлевских комбинаторов вдруг уперлась в нежелание заложницы писать прошение о помиловании! Нааму Иссахару очень даже можно понять: с какой ей стати просить милости, если она не считает себя виновной? С точки зрения нормального, уважающего себя человека, это не она должна просить милости у российского царька, а наоборот — это сам царек от имени государства должен просить у нее прощения за облыжное обвинение и навязанное знакомство с российскими местами заключения!

А что Москва? А Москва, как видим, продолжает колотить понты. «На енто мы пойтить не могём». Казалось бы — вы ж договорились уже в Иерусалиме. Чего выкобениваться? Отпустите девицу!

Нет. Это уже вторая особенность российского жлоба. Он, с одной стороны, «законник», а с другой — садист: ему доставляет изощренное удовольствие ЛОМАТЬ человека, заставлять его унижаться. Я знаю, что мы сидишь ни за что, ты знаешь, что сидишь ни за что, ты знаешь, что я это знаю, ты знаешь, что это я тебя и засадил — но давай, проси у меня прощения за свою ВИНУ. И обязательно еще скажи «я больше не буду!» Мы тебе и бумагу дадим, что тебя «помиловали», то бишь — простили. Ты — грязная преступница, наркокурьер — но мы тебя по доброте отпускаем. Ха-ха, правда, смешно?

Жлобы — они такие: хлебом не корми, дай потоптать людей.

Есть, конечно, и другая вероятность. Давайте допустим, что упомянутая Наама и впрямь виновна, что она — наркокурьер. Везла, панимаишь, наркоту. Нагло! Через наше чистое и непорочное Шереметьево! Да как она посмела?! Хорошо, что ее схватили! Слава доблестным российским органам! Молодцы, ребята. Пресекли, не дремлют!

Тогда, правда, сразу возникает другой вопрос: а с какого ж хрена тогда Путин ее собрался миловать? С чего вдруг? «Наркокурьеше» самый справедливый советский суд вломил семерик с половиной — а это даже не малая тяжесть. Это преступление средней тяжести! За что же ей снисхождение, причем — иностранке? То есть как: свои, значит, граждане и гражданки пусть мотают срока по полной, а иностранного наркобарыгу высшее должностное лицо вдруг пожалело? Это что ж у нас в России — Гилад Шалит наоборот?

Кто спросит Путина о МОТИВАХ помилования чужестранной гражданки? Понятно, что никто.

И еще о «процедуре». Задумаемся на минуту, что такое вообще «помилование». Это ведь по своей природе довольно необычная штука в праве. Когда президент или король кого-то «милуют» — это ведь не означает, что они при помощи каких-то там суперспецслужб провели некое свое, независимое и параллельное расследование и определили, что приговоренный невиновен. Если он невиновен, то тут и подход должен быть другой — кассация, обжалование, пересмотр, отмена приговора, реабилитация…

Нет, помилование — это то, что применяется к ВИНОВНЫМ. Это процедура, чтобы не сказать «внезаконная», а, скажем так, надзаконная. Ее смысл как раз в том, что Милость в государстве стоит даже выше Закона. По Закону ты виноват, но у президента доброе сердце…

Сама суть и смысл помилования — что для него не нужно обоснований! Президент «проявил милость», то есть буквально — пожалел. Народ дает такое право высшему лицу — почему? Потому что, во-первых, верит в то, что высший — это все ж какой-то особенный, «самый человечный человек» (народу тоже нужны иллюзии), и, во-вторых — потому что он тоже не до конца доверяет Закону.

И теперь, когда мы поняли этот очень скользкий, очень романтический в своей основе смысл помилования — спросим себя: а можно ли помилованием торговать? Можно ли давать помилование В ОБМЕН на что бы то ни было?

По-моему, это просто плевок в лицо. Но это эмоции. А если спокойно, то так: в государстве, где помилование становится предметом торга, Закон вообще теряет всякий смысл. Нафига приговаривать кого бы то ни было к чему бы то ни было, искать доказательства, изучать улики — если помилование можно просто купить, скажем, за подворье?

И последний вопрос (по порядку, но не по важности): скажите, кто-нибудь в состоянии объяснить — нахрена Путину прошение от Иссахары? Какая тут, к чертям, «процедура» имеется в виду??

Мы ведь уже выяснили: помилование — это по сути проявление жалости. Президент по-человечески пожалел несчастную заблудшую девушку из далекой страны — и решил отпустить ее с богом. Это ЕГО решение. Коли так — при чем тут прошение? Он что, без него перестанет ее жалеть? Но это же нонсенс. Если, как мы знаем, он уже собрался ее миловать — значит, он начал ее жалеть БЕЗ ее прошения!

«Процедура», о которой толкует недалекий Песков, ясна как день: президент обычно СНАЧАЛА получает прошения о помиловании от разных приговоренных преступников, а ПОТОМ начинает их рассматривать. Это ясно, так как в рядовой ситуации никак иначе президент просто не может узнать о приговоренных — он ведь не является инспектором тюрем!

Однако в данном конкретном случае — так уж вышло — президент УЖЕ всё знает об Иссахаре (возможно, узнал еще до самого факта «преступления» — если ему докладывали об «оперативной комбинации»). Так на кой ляд ему прошение?! Жалеешь — милуй, не жалеешь — возвращай подворье! Что на мозги-то капать?

Без большого уважения в этой ситуации нельзя отнестись только к одному человеку — этой самой Иссахаре. Молодая девица, преподавательница йоги. В злобной северной стране ее собираются засадить в жуткую холодную тюрьму для местных орков — а она даже и русский-то не знает! И тем не менее она отказывается выпрашивать милости у главного местного орка.

Что в такой ситуации остается делать верховной гопоте?

Ответ очевиден: они еще попытаются еще немного постращать храбрую девушку, а если она выстоит — отпустят ее просто так, постаравшись хоть чуть-чуть нагадить напоследок (каблук, к примеру, сломают); а потом для местных СМИ подделают какую-нибудь бумагу, что «она все-таки помилования попросила». Местные схавают — им не привыкать.

Источник: Размышления вольного социолога

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