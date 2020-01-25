Число жертв коронавируса в Китае достигло 41

По состоянию на 25 января в Китае от осложнений, вызванных коронавирусом 2019-nCoV погиб 41 человек, сообщает Global Times.

Число подтвержденных случаев достигло 1287.

Как пишет The Canberra Times, первый случай инфицирования подтвержден в Австралии. Это 50-летний мужчина, приехавший из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки заболеваемостью.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 26 человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Власти Китая из-за распространения вируса ввели ограничения на выезд из 14 городов страны. 24 января стало известно, что в Шанхае удалось вылечить от пневмонии первую пациентку, инфицированную новым коронавирусом.

В Украине 24 января выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая, однако в двух случаях это не подтвердилось, а еще один продолжают исследовать, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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