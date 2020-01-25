Мнение: Наш человек в Вашингтоне

25.01.2020, 8:41, Разное

Все-таки между 📸Трампом и Путиным есть какая-то «химия». И хотя из-за злых демократов, беспрерывно роющих компромат на Трампа, им почти не удается встречаться, американский президент помогает чем может русскому коллеге. 

Они даже мыслят синхронно. Путин правит Конституцию, и Трамп хотел бы поправить свою. Для начала отменить 14-ю поправку, по которой родившийся на территории Штатов автоматически получает американское гражданство. Все совершенно неверно трактуют последнюю инициативу Трампа, призвавшего для начала отменить «родильный туризм». Известно, что им увлекаются. В частности, обеспеченные россиянки, а вовсе не латиноамериканки, против которых Трамп строит стену. И на фоне потока нищих соседей, мечтающих работать в США, ручеек рожениц из РФ  едва заметен. Так что, можно сказать, Трамп заботится не о своей, а о российской демографической ситуации. Население Америки растет, России – падает. Вот Трамп и подсобляет другу Владимиру.

Но главное, конечно, не в этом. Путин в очередной раз объявил борьбу иностранному гражданству российской элитки. А именно ее представители, в первую очередь, и норовят подстелить американскую соломку своим чадам. Как бывает: папа в поте лица в России ворует, чтобы дать дитяти лучшее заграничное образование, а тому в Гарвард-Стэнфорд из-за попавшего под санкции родителя визы не дают!

Ведь если Путин  поручит проверить паспорта не только у своих чиновников, но и их отпрысков, интересная картина получится. Отцы-матери –  сплошь патриоты, а дети – сплошь иностранцы.

Так что, мы в СерпомПо считаем, что Путин должен срочно наградить Трампа орденом за заслуги перед Отечеством (нашим). Но, конечно, тайно. Как обычно своих друзей и награждает.

А то у них там, за океаном, – импичмент, выборы. Америке ведь до России в смысле правильного отношения к власти еще ох как далеко.

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Источник: СерпомПо



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