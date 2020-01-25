На популярные смартфоны Nokia 6.2 и 7.2 резко снизились цены

Корпорация HMD Global заявила о снижении цен на востребованные смартфоны Nokia 6.2 и 7.2. Данные модели функционируют на основе чистой Android.

Базовый вариант 6.2 можно приобрести всего за $175, что на $49 меньше стандартной стоимости. В то же время клиент получает аппарат с 6,3-дюймовым экраном FullHD и процессором SoC Snapdragon 636. Мобильное устройство оснастили 4 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти. В основной камере есть датчики на 5, 8 и 16 Мп, а селфи-камера имеет разрешение 8 Мп. Более производительная модель Nokia 7.2 доступна по цене $217, что на $63 ниже основной. Смартфон представлен с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб памяти на флэш-накопителе.

Девайс оборудован дисплеем FullHD на 6,3 дюйма. Кроме этого, он имеет защиту Gorilla Glass и процессор Snapdragon 660. В гаджет установлена основная камера на 48 Мп и фронтальная на 20 Мп. Оба смартфона в скором времени получат 10-ю версию Android Pie.

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