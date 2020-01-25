Эксперты рассказали, как избавиться от спама на iPhone. Эта функция не является одной из самых явных, но она очень полезна для владельцев данного смартфона.

Телефоны, владельцам которых может позвонить абсолютно любой, автоматически не сортируют поступающую на них информацию, в том числе и сообщения. Однако в iPhone есть возможность частично избавиться от данного неудобства. Для этого можно воспользоваться фильтром, который по умолчанию будет игнорировать сообщения, поступающие от контактов, которых нет в телефонной книге пользователя, отправляя их в специальную папку.

Чтобы включить данную функцию, нужно зайти в «Настройки», затем перейти в раздел «Сообщения». После открытия этого окна на экране появится переключатель «Фильтровать по отправителю». Нужно его активировать. После этого в приложении «Сообщения» должно появиться уже две папки: «Контакты и SMS» и «Неизвестные отправители». Именно во второй будет сохраняться спам.

Однако нужно понимать, что на телефон не будут приходить уведомления о сообщениях от неизвестных контактов. Поэтому если человек ожидает сообщение от какого-то сервиса, например, по доставке еды, ему придется самому проверять раздел «Неизвестные отправители», ведь некоторые службы иногда меняют номера для связи с клиентами.

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