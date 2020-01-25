Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань больше 1 тыс. врачей

Китайский государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1 тыс. 230 врачей для помощи местным медикам, следует из заявления ведомства.

В сообщении указывается, что комитет «направил в Ухань специалистов в области тяжелых болезней для усиления помощи в лечении больных, в общей сложности 1 тыс. 230 медиков организованы в шесть бригад», передает РИА «Новости».

Кроме того, в резерв вызваны еще шесть бригад, готовых выехать в любой момент.

Информационный портал «Ванъи», ведущий круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса, сообщает, что число заболевших коронавирусом увеличилось до 1 тыс. 330 человек, передает ТАСС.

До этого сообщалось об 1 тыс. 287 заболевших, из которых 41 человек погиб, еще 13 тыс. 967 человек находятся под медицинским наблюдением из-за тесного контакта с носителями вируса.

При этом в числе погибших один из ведущих врачей в Ухане – глава отделения оториноларингологии Больницы китайской и европейской медицины Лян Удун.

Пекин уже заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения коронавирусом. В пятницу власти Франции объявили, что вирус проник в Европу.

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