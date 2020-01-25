Эксперты рассказали о симптомах опасности родинок, требующих врачебного осмотра. Обратить внимание необходимо на несколько признаков для раннего выявления меланомы, или рака кожи.

За последнее десятилетие в РФ количество заболевших увеличилось больше, чем наполовину, число умерших на 23%. Уменьшение озонового слоя планеты всего на 10% приведет к 4500 новым случаям меланомы. Недуг отличается агрессивностью и неблагоприятным прогнозом, особенно на поздних стадиях выявления. Злокачественное пигментное образование чаще всего возникает из родинки, появившейся в течение жизни, а не в возрасте от года-двух, считает профессор Демидов. У людей с большим количеством родинок-невусов до 25 и размером свыше 5 мм риск меланомы в 1,5 раза выше, чем у тех, у кого меньше 10 родинок. Конечно, не все невусы данного размера становятся меланомами, но потенциал роста (а это 1-2 мм в год) всегда требует внимательного к ним отношения. Посетить врача необходимо не только в случае роста образования, но и его ассиметричности и размытости краев, а также при многоцветии. Профессор Демидов поясняет, что в некоторых странах принята даже методика ABCD, где А — асимметрия, В — бордюр, С — цвет и D — диаметр.

Установлено, что меланома чаще «выбирает» людей со светлой кожей и с большим количеством родинок. Еще один фактор риска — солнечные ожоги. Ситуация, когда диагностированное на поздних стадиях онкозаболевание не оставляет шанса на жизнь 75% пациентов в последнее время немного улучшилась. Прорыв наблюдается в связи с развитием нового направления – иммуноонкологии, что позволяет надеяться на эффективное лечение.

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