Мнение: Как такое вообще возможно?

"Это уже никогда не закончится", — именно так отзываются местные о нескончаемых боевых действиях на Донбассе.

У русских вся эта история вызывает глубокий эмоциональный отклик, потому что — соседи. Все остальные давно уже и не думают о том, как живётся человеку на Донбассе с его ежедневными обстрелами и введённым военным положением.

Так, например, для Штатов, которые приложили руку к началу военных действий, как, впрочем, и для Украины, связь с этим «государством» призрачно ничтожна. Более того, не все жители Америки смогут найти эту самую Украину на карте. Так что безразличие к ситуации для них является вполне естественным.

Знакомство с Украиной ограничено «голубым экраном» и крупными СМИ, уделяющим внимание этой теме. И на этом всё.

Но и здесь нет правды, поскольку это самое «внимание» четко срежиссировано. Пресса давно и вполне обоснованно считается четвертой властью, так что издания и телеканалы обычно вторят политическому курсу государства, соответственно их сюжеты – заказной продукт. Позиция Штатов в этом отношении оставляет желать лучшего. Их СМИ в большей степени нацелены на освещение политической составляющей ситуации, а истории людей, каждый день живущих в ужасе, страхе, крови и беспомощности, никого не волнуют. Главное, следовать заданному курсу, сведя сотни трагедий человеческих жизней к сухому описанию, которое давно уже никого не трогает. Впрочем, все это объяснимо: Украина лежит за пределами интересов рядовых западников. А для особо дотошных остается смотреть сюжеты украинских СМИ с передовых ВСУ, так удачно совпадающих с обстрелами украинских позиций, либо интервью с «ветеранами АТО».

Действительно интересные материалы о Донбассе, снятые американцами, которые увидели ситуацию своими глазами, случаются крайне редко. Дело, безусловно, в вышеупомянутых «тухлости темы» и зависимой от американской риторики редакционной политики.

Одним из исключений можно считать визит группы журналистов CBC (канадская телерадиокомпания) в ноябре 2019-го находящегося на слуху Зайцево. По итогу вышли два материала – четырехминутный сюжет для ТВ и статья с названием «Донбасс: жизнь на линии фронта». Последний материал наполнен личными впечатлениями и рассказами очевидцев. Если убрать пропагандисткую шелуху, вроде остановленных украинских военных сепаратистами, поддерживаемых Россией, то можно увидеть реалии современного Донбасса. Так, 11-летние дети недалеко от Горловки большую часть своей жизни прожили в условиях постоянной угрозы бомбежек, а очевидица Светлана говорит, что Донбасс после всего произошедшего не вернется в состав Украины. Зеленского не считают там своим президентом, сама Украина претерпела изменения, да и в уже разбитых бывших территориях потребности она не испытывает.

Было бы странным, если бы столь непопулярное на Западе мнение совершенно ненамеренно оказалось в материале канадской прессы.

Помимо журналистов высказалась и глава зайцевской поселковой администрации Ирины Дикун, по ее словам, обстрелы ведутся постоянно. Самое страшное- несмотря на очевидную осведомленность украинских военных касаемо местоположения сил ДНР, обстреливают все равно обычных граждан. В Зайцево остались те, кому некуда уезжать. Дикун отметила, что поселок не пользуется популярностью у западных СМИ, которые обращаются к украинским источникам. Итог очевиден – бедная Украина, а не жители Донбасса. Соответственно не удивительно, что Запад не понимает всей трагедии ситуации, и статистика по человеческим жертвам приводится с позиции обыденности.

Возникает вопрос: возможно ли преодолеть подобное равнодушие, либо все так и останется на своих местах? Ведь именно это является причиной всех проблем, с которыми сталкивается человек.

Источник: Достало

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