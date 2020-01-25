Трамп увеличил пошлины на ввоз стальных и алюминиевых изделий в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий на 25% пошлины на изделия из стали, а также на 10% – на изделия из алюминия, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Эти пошлины являются дополнением ко всем уже существующим пошлинам, сборам, изъятиям и другим взимаемым платежам, которые применяются к импортируемым изделиям из стали или алюминия», – приводит текст указа ТАСС.
При этом исключения в отношении стальной продукции сделаны для Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики и Республики Корея, а в отношении алюминиевой – лишь для Австралии, Аргентины, Канады и Мексики.
По словам Трампа, введение пошлин отвечает интересам обеспечения национальной безопасности США. Новые правила вступят в силу с 8 февраля 2020 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Экс-брокер Джон Белфорт потребовал 300 млн долларов от компании Red Granite Pictures, которая продюсировала фильм «Волк с Уолл-стрит» по его мемуарам, пишет Forbes. Издание отмечает, что причиной для подачи иска стали обвинения в адрес соучредителя Red Granite Pictures Ризы Азиза, которого летом 2019 года заподозрили в отмывании денег, передает РИА «Новости». По данным следствия, компания […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Власти Москвы объяснили досрочный переход на раздельный сбор мусора / 24 января
- Создан препарат от заикания / 1 декабря
- Британский журналист заявил о желании спрятаться от британской политики в Старой Руссе / 15 декабря
- В России обсудят законопроект о презумпции согласия на посмертное донорство / 31 декабря
- Мнения: Для Церкви будущего нужен откат настроек / 9 декабря
- Машина врезалась в толпу детей, много пострадавших / 7 декабря
- Анонсирован визит Путина на «Адмиралтейские верфи» / 26 ноября
- Владимир Зеленский: Соглашение с Израилем увеличит торговлю до двух миллиардов долларов / 24 января