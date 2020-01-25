Трамп увеличил пошлины на ввоз стальных и алюминиевых изделий в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий на 25% пошлины на изделия из стали, а также на 10% – на изделия из алюминия, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Эти пошлины являются дополнением ко всем уже существующим пошлинам, сборам, изъятиям и другим взимаемым платежам, которые применяются к импортируемым изделиям из стали или алюминия», – приводит текст указа ТАСС.

При этом исключения в отношении стальной продукции сделаны для Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики и Республики Корея, а в отношении алюминиевой – лишь для Австралии, Аргентины, Канады и Мексики.

По словам Трампа, введение пошлин отвечает интересам обеспечения национальной безопасности США. Новые правила вступят в силу с 8 февраля 2020 года.

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