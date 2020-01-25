Трамп увеличил пошлины на ввоз стальных и алюминиевых изделий в США

25.01.2020, 7:37, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий на 25% пошлины на изделия из стали, а также на 10% – на изделия из алюминия, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Эти пошлины являются дополнением ко всем уже существующим пошлинам, сборам, изъятиям и другим взимаемым платежам, которые применяются к импортируемым изделиям из стали или алюминия», – приводит текст указа ТАСС.

При этом исключения в отношении стальной продукции сделаны для Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики и Республики Корея, а в отношении алюминиевой – лишь для Австралии, Аргентины, Канады и Мексики.

По словам Трампа, введение пошлин отвечает интересам обеспечения национальной безопасности США. Новые правила вступят в силу с 8 февраля 2020 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Экс-брокер Джон Белфорт потребовал 300 млн долларов от компании Red Granite Pictures, которая продюсировала фильм «Волк с Уолл-стрит» по его мемуарам, пишет Forbes. Издание отмечает, что причиной для подачи иска стали обвинения в адрес соучредителя Red Granite Pictures Ризы Азиза, которого летом 2019 года заподозрили в отмывании денег, передает РИА «Новости». По данным следствия, компания […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика