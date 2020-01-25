Один из ведущих врачей в китайском Ухане умер от пневмонии неизвестного типа

Глава отделения оториноларингологии Больницы китайской и европейской медицины в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) Лян Удун умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщил информационный портал Sina.
По данным портала, врачу было 62 года, передает ТАСС.
Тем временем стало известно о прибытии в Ухань по меньшей мере 450 военных медиков. По данным Синьхуа, военных специалистов направили в город для оказания помощи в борьбе с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Среди прибывших медиков есть специалисты в области респираторных заболеваний, инфекционных болезней, инфекционного контроля в реанимационных отделениях. Некоторые имеют опыт борьбы с острым респираторным синдромом (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония), а также лихорадкой Эбола.
Напомним, по последним данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, число заболевших новым типом коронавируса в КНР достигло 1 тыс. 287 человек, из них 41 человек погиб, еще 13 тыс. 967 человек находятся под медицинским наблюдением из-за тесного контакта с носителями вируса. При этом Пекин уже заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения коронавирусом.
В пятницу власти Франции объявили, что вирус проник в Европу.
Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.
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