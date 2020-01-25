Седокова высказалась о важности работы для женщин: «Тебя уволили с должности музы!»

Анна Седокова разместила в Instagram новую публикацию, в которой прокомментировала тему важности работы для женщин. По словам певицы, ее удивляют современные тенденции.

Как сказала знаменитость, в соцсети часто можно увидеть посты, по которым работать должны лишь представители сильного пола. При этом женщины обязаны вдохновлять своего партнера и давать ему энергию, чтобы он мог побеждать в своих начинаниях. Седокова не понимает, как должны поступать дамы, когда бойфренд их бросит и уйдет к другой. Артистке не нравится, что в современном мире существует больше возможностей в плане карьеры для представителей обоих полов. Сейчас женщины могут становиться машинистами или парашютистами в то время, как мужчины – мастерами маникюра. В конце публикации звезда шоу-бизнеса попросила фолловеров поделиться своим мнением по поводу данного вопроса.

Комментарии фанатов были самыми разными. Одни заявили о важности реализации женщин в работе, а другие отметили, что им необходимо заниматься домом и воспитанием детей. Тем не менее, большинство поклонников исполнительницы написали, что при желании каждая дама может добиться любых целей и все имеют право принимать самостоятельные решения в плане карьеры.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российские синоптики предупредили, что в скором времени в Москве наступит по-настоящему зимняя погода. Существует повышенная вероятность метелей, отметили эксперты. В столице в ближайшие дни будет наблюдаться настоящая зима – с минусовой температурой, снегопадами и ветром. Метели будут «бесчинствовать» уже во второй половине следующей недели: 30 января ожидается падение температуры до -5 градусов. По словам ведущего […]