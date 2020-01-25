Трамп представил эмблему Космических сил США

25.01.2020, 7:19, Новости дня

Президент Дональд Трамп опубликовал эмблему недавно учрежденных Космических сил США.

«После консультации с нашими великими военными руководителями, дизайнерами и другими я рад представить новый логотип Космических сил США, шестого вида наших замечательных вооруженных сил!» – написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

Эмблема выполнена в виде круга, в котором на синем фоне изображены небо со звездами, земной шар и схематично нарисованный летательный аппарат, а также белым цветом по кругу выполнена надпись: «Космические силы Соединенных Штатов» и «Министерство ВВС».

Напомним, в конце декабря Трамп официально объявил о создании Космических войск США.



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