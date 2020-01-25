Наука: Мозг различает удовольствия от эротики, сладкого и денег

Ученые из НИУ ВШЭ и Сколтеха проанализировали результаты 190 фМРТ-исследований и выяснили, что еда, секс и деньги активируют разные структуры мозга.

Зоны мозга, согласованно активизирующиеся в каждом конкретном случае предъявления стимула.

При принятии любого решения мозг оценивает доступные варианты с точки зрения их выгоды — размера вознаграждения, которое можно за них получить. Ответ на разные типы вознаграждений кодируется активностью различных структур мозга. В обработку информации о возможной награде также вовлечены базальные ганглии — скопления подкорковых ядер головного мозга, отвечающих за двигательные и регуляторные функции.

При этом остается неизвестным, как активность базальных ганглиев зависит от типа предлагаемой награды. Чтобы найти ответ на этот вопрос, ученые провели метаанализ 190 исследований, в которых помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) фиксировалась активность различных отделов мозга в ответ на информацию о вознаграждении — пищевом, эротическом или денежном. Всего в этих исследованиях приняли участие 5551 человек.

Анализ показал, что все типы вознаграждений активировали различные ядра базальных ганглиев. По словам доцента департамента психологии ВШЭ Мари Арсалиду, в ответ на пищевую награду вовлекались в основном ядра, расположенные в правом полушарии мозга, на эротическую — правый наружный бледный шар и левое хвостатое тело, и на денежную — все ядра базальных ганглиев, включая прилежащее ядро. Связь этих ядер с другими отделами мозга также зависела от типа награды. На основе полученных данных ученые предложили новую модель обработки информации о вознаграждении, которая предполагает, что именно базальные ганглии играют ключевую роль в работе этой системы.

Понимание того, какие структуры мозга вовлечены в оценку различных вознаграждений, позволяет понять механизмы принятия решений человеком — от выбора шоколадного батончика вместо здорового завтрака до участия в определенных инвестиционных сделках.

Статья опубликована в журнале Brain Imaging and Behavior.

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