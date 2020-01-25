Эксперты развенчали миф о пользе кокосового масла. Они утверждают, что не существует научно доказанных фактов, подтверждающих положительное влияние продукта на здоровье.

Еще в 2018 году профессор Harvard University утверждал, что масло кокоса — худший продукт, который не стоит включать в свой рацион, так как оно является нездоровой пищей. Из прессованной мякоти плодов извлекается жир, 80% которого относится к насыщенным жирам. Длительный период его считали здоровой едой, включая в различные диеты для похудения и даже объявляя панацеей от всех недугов.

На самом деле только в одной столовой ложке продукта содержится суточная норма необходимых для организма жиров. Его избыток способен не только повлиять на увеличение веса, но и на 9% увеличивает уровень «плохого» холестерина по сравнению с растительным маслом. Далее ухудшается состояние сосудов, что провоцирует острую сердечную недостаточность — инфаркт и острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт. Большинство специалистов также рекомендуют если не отказаться от употребления кокосового масла, то хотя бы значительно уменьшить его употребление.

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