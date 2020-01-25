В Сети оценили решение Путина помочь палестинскому офицеру

Пользователи соцсети Facebook высоко оценили жест Владимира Путина, который в ходе визита в Вифлеем поднял упавшую на пол фуражку палестинского гвардейца.
Комментируя ситуацию, личный фотограф президента Палестины Махаммад Атик отметил, что Путин проявил уважение к палестинской гвардии, передает РИА «Новости».
Другие пользователи соцсети поддержали мнение фотографа.
«С уважением и признательностью, добро пожаловать, дорогой гость президент Путин», – написал Ahmad O Manasra.
«Желаю вам здоровья», – отреагировал Eyad Abu Ali.
«Уважение вам», – отметил Naser Ali Agag .
Признательность российскому лидеру также выразили Raed M Salahat , Khaled Al Asmar, Momtaz Barghoothu и другие комментаторы.
Напомним, в четверг Путин после визита в Израиль прибыл в Палестину для переговоров со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом. В Вифлееме российского лидера встречал почетный караул. Проходя мимо военных, Путин заметил лежащий на полу головной убор, после чего помог палестинскому офицеру, надев упавшую фуражку ему на голову.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российские синоптики предупредили, что в скором времени в Москве наступит по-настоящему зимняя погода. Существует повышенная вероятность метелей, отметили эксперты. В столице в ближайшие дни будет наблюдаться настоящая зима – с минусовой температурой, снегопадами и ветром. Метели будут «бесчинствовать» уже во второй половине следующей недели: 30 января ожидается падение температуры до -5 градусов. По словам ведущего […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Михаил Верещагин: Они платят — он поет / 24 декабря
- Личное: Свою корону равенства прихватила с собой / 22 января
- Рита Дакота рассказала о планах на Новый год / 14 декабря
- Мнение: Атака на культуру. Как разграбили Междуречье / 16 января
- СМИ: Пугачева выступит на новогодних шоу за несколько десятков миллионов рублей / 23 декабря
- В Саратовской области пропал 12-летний школьник / 2 декабря
- Мнение: Прогноз позитивных событий в России в 2020 году / 4 января
- Мнение: Проблема нижней полки РЖД, / 27 декабря