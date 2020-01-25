В Сети оценили решение Путина помочь палестинскому офицеру

Пользователи соцсети Facebook высоко оценили жест Владимира Путина, который в ходе визита в Вифлеем поднял упавшую на пол фуражку палестинского гвардейца.

Комментируя ситуацию, личный фотограф президента Палестины Махаммад Атик отметил, что Путин проявил уважение к палестинской гвардии, передает РИА «Новости».

Другие пользователи соцсети поддержали мнение фотографа.

«С уважением и признательностью, добро пожаловать, дорогой гость президент Путин», – написал Ahmad O Manasra.

«Желаю вам здоровья», – отреагировал Eyad Abu Ali.

«Уважение вам», – отметил Naser Ali Agag .

Признательность российскому лидеру также выразили Raed M Salahat , Khaled Al Asmar, Momtaz Barghoothu и другие комментаторы.

Напомним, в четверг Путин после визита в Израиль прибыл в Палестину для переговоров со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом. В Вифлееме российского лидера встречал почетный караул. Проходя мимо военных, Путин заметил лежащий на полу головной убор, после чего помог палестинскому офицеру, надев упавшую фуражку ему на голову.

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