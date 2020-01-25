«Золотой орел — 2020»: Александр Петров и Стася Милославская, Анна Михалкова и другие герои премии

На исходе января в Москву уже 18-й год подряд возвращаются птицы — и не простые, а золотые. Речь про «Золотых орлов»: этих гордых пернатых, изготовленных компанией Mercury, уже который год вручают в первом павильоне киностудии «Мосфильм». И разъехавшиеся на новогодние праздники по Бали, Мальдивам и прочим местам с приятным климатом киношники возвращаются специально к этой знаковой дате обратно в зимнюю и совсем не заснеженную Москву. Аномальные для столицы погодные условия, впрочем, оставляют за порогом и концентрируются на главном — встрече с коллегами и единомышленниками. А возможно и готовятся праздновать скорый триумф.

Стопроцентную победу многие прочили еще до начала церемонии Александру Петрову: актер второй год подряд получает от российских академиков аж три номинации, причем две из них — в одной категории («Лучшая мужская роль в кино»), то есть соревнуется он с самим собой. Еще одна «второгодка» — Анна Михалкова, вновь оказалась номинирована на лучшую женскую роль на телевидении (за сериал Бориса Хлебникова «Шторм»). Надо ли говорить, что оба этих номинанта ушли с церемонии с наградами. А Александр Петров тут же совместил один радостный повод с другим: 25 января актер празднует день рождения и, как и в 2019 году, отмечает эту дату, в коридорах киностудии.

Анна Михалкова (украшения, Mercury)Кликните на фото для просмотра галереи

Светлана Ходченкова

Татьяна Михалкова (украшения, Mercury)

Кристина Асмус Марина Александрова

Вера Брежнева (украшения, Mercury)

Александр Петров Александр Петров и Стася МилославскаяЕще одной причиной для радости стала победа коллеги Петрова по фильму «Текст» Ивана Янковского. У актера уже есть одна золотая птица за главную роль в фильме «Дама Пик», теперь же он взял награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Я сегодня днем говорил с бабушкой, которая уверяла меня: да не волнуйся ты, не получишь ничего, уже получал же. Точно Цыганов победит. Я и сам мечтал не выходить сюда, просто, чтобы ничего не говорить, — пошутил актер. — Я хочу поблагодарить продюсеров фильма и режиссера, которые с этим проектом решили рискнуть. Такие риски всегда окупаются, и мне кажется, что в целом наша индустрия должна развиваться именно в эту сторону.

Иван Янковский и Вера Кинчева

На вечер Иван пришел не один, а в компании своей возлюбленной, актрисы Веры Кинчевой. Пара уже несколько лет вместе, но совместный светский выход совершили впервые. Перечисляя со сцены благодарности родным и близким, Янковский также адресовал свои слова и Вере:

Мама просила меня позвонить со сцены, но я просто тебе скажу, что очень тебя люблю, и отцу скажу то же самое. Родители, спасибо, что вы верите в меня, помогаете, и на самом деле все в моей жизни и работе происходит ради того, чтобы вы больше улыбались, жили дольше и счастливее. Вера, люблю. Спасибо, что ты со мной. Даже в те моменты, когда я говно.

Иван Янковский

Были среди номинантов не только узнаваемые лица, но и безусловные «новички», примкнувшие к списку почетных гостей «Орла» лишь впервые. Среди них — актриса Стася Милославская, номинантка на лучшую женскую роль (в фильме Бориса Акопова «Бык»), а также возлюбленная Александра Петрова. Еще один актер из «Быка» — Юра Борисов, также получил номинацию в категории «Лучшая мужская роль в кино», а сама эта картина о молодом бандите, живущем на исходе 90-х, попала в пятерку претендентов на звание «Лучший фильм». В первый раз оказалась на «Орле» и актриса из фильма Кантемира Балагова «Дылда» Виктория Мирошниченко — и тут же получила приз в категории «Лучшая женская роль в кино».

Меня сегодня все постоянно спрашивали, не волнительно ли мне в первый раз оказаться здесь. Так вот, я совсем не волновалась, и только сейчас, когда подошло время моей номинации, почувствовала настоящий прилив адреналина. У меня просто нет слов! Я очень благодарна Кантемиру, нашим продюсерам и всей команде, — сказала актриса.

Виктория Мирошниченко (украшения, Mercury)Кликните на фото для просмотра галереи Мария Миронова (украшения, Mercury) Аглая Тарасова (украшения, Mercury) Мария Кожевникова (украшения, Mercury) Любовь Толкалина (украшения, Mercury) Мария Михалкова-Кончаловская (украшения, Mercury)

Разношерстный состав гостей, старых и новых, дебютантов и бывалых — наглядно продемонстрировал теорию сменяемости поколений, в том числе и профессиональных. Вместе с тем, думают все эти поколения примерно об одном и том же: вектор их размышлений направлен назад, — и попавшие в номинацию «Лучший фильм» проекты тому примером. Из пяти картин — четыре рассуждают о прошлом, далеком и не очень. «Бык» Бориса Акопова — ода 90-м, которые сам режиссер застал в юном возрасте. «Т-34» Алексея Сидорова — картина об ужасах Второй мировой войны. «Дылда» Кантемира Балагова — размышление о том, какие испытания готовит жизнь для тех, кто через эту Вторую мировую прошел. «Одесса» Валерия Тодоровского — путешествие по волнам памяти режиссера, в Одессу 70-х годов, жаркое лето и город на пороге эпидемии холеры. И лишь пятая картина, экранизация книги Дмитрия Глуховского «Текст», из дней минувших переместилась в сегодняшние. Закрученный книжный сюжет режиссер Клим Шипенко превратил в психологический триллер о поломанных судьбах, подлости, благородстве и телефонах, в которых спрятана вся наша жизнь и которые теперь стали полноправными героями повествования.

Ингеборга ДапкунайтеКликните на фото для просмотра галереи Илья Стюарт и Светлана Устинова Александр Роднянский Павел Деревянко

Валерий ТодоровскийВозможно, в будущем, как пошутила представляя одну из наград актриса Чулпан Хаматова, на смену актерам, режиссерам, художникам по костюмам и звуковикам придет единый искусственный разум. И призы тогда будут вручать как раз смартфонам, от которых и на «Мосфильме» никуда не спрятаться не скрыться. Но все это в прекрасном далеко, о котором нынешние номинанты думают довольно редко. Зато они все чаще вспоминают о настоящем, пытаясь его отрефлексировать, — как это сделал режиссер важного и нужного «Текста» Клим Шипенко. Эта картина, что закономерно, и взяла приз за «Лучший фильм», а сам Шипенко принял награду из рук другого лауреата — актрисы Алисы Фрейндлих, получившей почетного «Золотого Орла» за вклад в кинематограф. Старое и новое, прошлое и настоящее — два пласта культуры в едином контексте и на одной сцене в первом павильоне «Мосфильма».

Алиса Фрейндлих с дочерью Варварой Победители премии «Золотой орел — 2020»Полный список победителей премии «Золотой орел» выглядит следующим образом:

Лучший фильм

«Текст», Режиссер — Клим Шипенко

Продюсеры: Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Вадим Верещагин, Клим Шипенко

Лучший телефильм или мини-сериал

«Годунов», Режиссер — Алексей Андринов

Продюсеры: Антон Златопольский, Мария Ушакова, Екатерина Жукова, Алексей Андрианов

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)

«Ненастье», Режиссер — Сергей Урсуляк

Продюсерры: Антон Златопольский, Сергей Урсуляк, Мария Ушакова

Лучший неигровой фильм

«Без срока давности. Открывая шкаф позора»

Режиссер —Николай Ахаян

Лучший короткометражный фильм

«Интервью»

Режиссер — Иван Соснин

Лучший анимационный фильм

«Он не может жить без космоса»

Режиссер — Константин Бронзит

Лучшая режиссерская работа

Алексей Сидоров — «Т-34»

Лучший сценарий

Алексей Сидоров — «Т-34»

Лучшая женская роль в кино

Виктория Мирошниченко — «Дылда»

Лучшая женская роль на телевидении

Анна Михалкова — «Шторм»

Лучшая мужская роль в кино

Александр Петров — «Текст»

Лучшая мужская роль на телевидении

Павел Деревянко — «Домашний арест»

Лучшая женская роль второго плана

Евгения Брик — «Одесса»

Лучшая мужская роль второго плана

Иван Янковский — «Текст»

Лучшая операторская работа

Роман Васьянов — «Одесса»

Лучшая работа художника-постановщика

Владимир Гудилин — «Одесса»

Лучшая работа художника по костюмам

Владимир Никифоров, Дмитрий Андреев — «Тобол»

Лучшая музыка к фильму

Анна Друбич — «Одесса»

Лучший монтаж фильма

Тим Павелко — «Текст»

Лучшая работа звукорежиссера

Александр Копейкин— «Балканский рубеж»

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам

Наталья Горина — «Тобол»

Лучшие визуальные эффекты

Algous Studio — «Т-34»

Лучший зарубежный фильм в российском прокате

«Король Лев» —WDSSPR

Анна Михалкова (украшения, Mercury) Катерина Шпица Александр Кузнецов Антон Кузнецов и Марьяна Спивак Юра Борисов и Анна Шевчук

Также напоминаем, что за красоту гордых орлов уже пятый год как отвечает партнер церемонии, ювелирная компания Mercury. Согласно замыслу авторов статуэток, фигура орла выполнена из позолоченного серебра, а основание — из редкого вида итальянского мрамора двух цветов, на котором расположен золотой логотип компании, дополненный бриллиантом.

Сабина Ахмедова (украшения, Mercury)Кликните на фото для просмотра галереи

Марина Жигалова-Озкан Анастасия Задорина Софья Карпунина Алексей Учитель и Андрей Бурковский

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