Александр Цекало не разрешает детям говорить при нем о бывшей супруге Виктории Галушко

Александр Цекало после развода с Викторией Галушко не смог остаться с ней в дружеских отношениях. В связи с этим продюсер запрещает своим детям, приезжающим к нему в гости, говорить об экс-супруге.

В окружении бывшей пары рассказали, что сейчас они общаются только через адвокатов. Александр Цекало сосредоточил планы на будущее на своей нынешней жене Дарине Эрвин. По словам знакомых, дети знаменитости Александра и Михаил иногда навещают родителя в Лос-Анджелесе. Телеведущий просит ребят не говорить при нем о матери, поскольку у него остались неприятные воспоминания после развода с ней. Сейчас звездный отец обеспечивает наследников от Виктории Галушко. Так как он не живет в России, то все рабочие вопросы решает дистанционно. Многие утверждали, что художница вышла замуж за артиста из-за его денег. Тем не менее, как отмечают близкие супругов, Эрвин сама зарабатывает на жизнь благодаря продаже картин.

Цекало гордится независимостью 28-летней избранницы, а еще актер ценит заботу о его здоровье. Также на многих снимках, размещенных в Сети, можно увидеть, что брак с молодой женой хорошо влияет на продюсера, так как в последнее время он похудел и похорошел.

Кроме этого, пара часто бывает в Нью-Йорке, ведь там живет семья спутницы шоумена. Она любит проводить время с младшими сестрой и братом.

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