Эксперты рассказали, почему наушники опасны для здоровья. Оказывается, проводники звука могут поспособствовать распространению инфекции и даже стать причиной потери слуха.

Радиоведущий Алексей Зверев рассказал, что постоянное использование наушников негативно отразилось на его здоровье. Теперь он не может различить согласные при тихом звучании. Ухудшение слуха — профессиональная болезнь музыкантов, радиоведущих и диджеев. Тем не менее, эта проблема касается и огромного количества обычных людей, которые часто пользуются наушниками для прослушивания музыки, аудиокниг или чтобы просто заглушить шум в общественном транспорте.

Профессор Вячеслав Самбулов объясняет: звук в наушниках составляет от 85 до 120 Гц. Электроника нарушает природную работу уха, которое заглушает громкие звуки рядом, а тихие делает громче. При этом наушники усиливают вредный для человека уровень звука.

Еще более опасными могут стать вакуумные устройства. Кроме всего вышеперечисленного, они часто являются причиной распространения инфекций уха. Такое может произойти, если передавать «капли» посторонним людям. Поэтому в плане гигиены лучшим вариантом окажутся большие наушники. Однако они также сильно вредят слуху. Эксперты отметили, что колонки в данном случае не станут хорошей альтернативой, ведь они опасны не только для ушей, но и нервной системы в целом.

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