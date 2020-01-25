Мнение: Пентагон признал потери на базе «Айн-аль-Ассад»

Пентагон сегодня официально признал, что после иранского удара по базе "Айн-аль-Ассад" различные травмы, контузии, сотрясения мозга и т.д. получили 34 человека.

Напомню, что в первый день после удара Пентагон уверенно заявлял, что потерь нет и ущерб минимален.На деле обнаружили и ущерб и потери.

Кроме того, выяснилось, что не все военные находились в бункерах перед ударом — там спряталась лишь часть военных. Оставшиеся находились по периметру базы на случай наземной атаки, так что вопрос о том, откуда потери, если все прятались в "мощных бункерах" постепенно проясняется — бункеры оказались не столь защищенными, а часть солдат вообще была вне бункеров, когда начали прилетать ракеты, благо иранцы были по намеченным целям внутри базы используя наведение по ГЛОНАСС и периметр особо не трогали.

Причины признания очевидны — в тему потерь вцепилась демократическая пресса (CNN разродилась заголовком "Иран пытался убить войска США", а основной лейтмотив обвинений — Трамп заварил кашу, но не знает, что делать дальше и из-за него пострадали американские солдаты, а также попавшие под руку иранцам пассажиры украинского Боинга) и Пентагону так или иначе пришлось купировать последствия своего вранья. При этом нет уверенности, что это действительная цифра и Пентагон не продолжает скрывать более крупные потери. В американских соц.сетях продолжают циркулировать слухи о погибшх солдатах, с которыми не могут выйти на связь родственники, а все случае смертей американских военных в других регионах, рассматриваются через призму вопроса "А не в Ираке ли он погиб?", хотя по официальной версии как минимум 4 случая за последние две недели относятся к разряду "несчастных случаев".

Кроме того, на Трампа обрушились разгневанные ветеранские комитеты недовольные тем, что он пренебрежительно отзывался о черепно-мозговых травмах солдат, заявляя "Я слышал, что у них болит голова".

Ну а в целом, когда увидите персонажа, который начнет рассказывать про то ,что США честно признают свои потери, смело тыкаете его носом в эту историю — она была весьма показательной и наглядной во всех отношениях.

PS. Важная деталь, когда Пентагон сейчас рассказывает о том, что у пострадавших были контузии и черепно-мозговые травмы, можно вспомнить, что согласно кувейтским СМИ, в госпиталь на территории Кувейта были доставлены раненые с осколочными ранениями и ожогами.

Источник: Colonel Cassad

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