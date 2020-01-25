В Сенате США защита сменит обвинителей

Демократы-менеджеры импичмента предупредили сенаторов, что президент Дональд Трамп представляет угрозу для американской демократии и способен вновь нарушить закон, если сохранит власть.
В третий, заключительный день представления обвинений в адрес республиканского президента США, демократы стремились убедить Сенат, что Трамп использовал властные полномочия в личных целях и препятствовал расследованию Конгресса,
Дональд Трамп настаивает на своей невиновности. Его адвокаты выступят с аргументами защиты в субботу – в их распоряжении будут 24 часа и три дня.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Дата открытия инновационных офисов в Украине и Израиле, о которых договорилось руководство стран в августе 2019 года, пока неизвестна. Об этом в интервью израильскому «9 каналу», которое вышло 24 января, сказал президент Украины Владимир Зеленский. «Даты окончательной нет. Но я думаю, что это прямо в ближайшее время должно разрешиться», – сказал он. По словам Зеленского, у […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сменился лидер списка самых богатых людей по версии Forbes / 18 января
- В Омске полицейский за рулем Lada сбил школьника / 8 декабря
- Названа стоимость ГТС Украины без транзита российского газа / 18 декабря
- Дым с «Адмирала Кузнецова» дошел до близлежащих домов / 12 декабря
- Обвиняемого в угрозах судье Криворучко Евгения Ерзунова приговорили к штрафу / 24 декабря
- Компания Bugatti не планирует отказываться от ДВС в ближайшие 10 лет / 25 ноября
- Вдову Лужкова Елену Батурину объявили в розыск / 27 декабря
- Следственный комитет снял все обвинения с Сергея Фомина, фигуранта «дела о массовых беспорядках» / 6 декабря