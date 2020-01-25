В Сенате США защита сменит обвинителей

25.01.2020, 5:52, Новости дня

Демократы-менеджеры импичмента предупредили сенаторов, что президент Дональд Трамп представляет угрозу для американской демократии и способен вновь нарушить закон, если сохранит власть.

В третий, заключительный день представления обвинений в адрес республиканского президента США, демократы стремились убедить Сенат, что Трамп использовал властные полномочия в личных целях и препятствовал расследованию Конгресса,

Дональд Трамп настаивает на своей невиновности. Его адвокаты выступят с аргументами защиты в субботу – в их распоряжении будут 24 часа и три дня.



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