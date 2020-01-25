Уханьский коронавирус достиг Австралии

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV выявлен в австралийском штате Виктория, сообщила телерадиокорпорация ABC.

По данным телерадиокорпорации, заболевшим является житель Китая, недавно посещавший город Ухань и прибывший в Австралию в январе. Он был госпитализирован в стабильном состоянии в Мельбурне, передает ТАСС.

Кроме того, министерство здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердило, что пять человек проходят проверку на наличие коронавируса, но ни один из этих случаев пока не подтвержден. Два человека выписались после того, как были получены отрицательные результаты анализов.

В посольстве РФ в Австралии сообщили, что россиян среди заболевших нет.

Напомним, по последним данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, число заболевших новым типом коронавируса в КНР достигло 1 тыс. 287 человек, из них 41 человек погиб, еще 13 тыс. 967 человек находятся под медицинским наблюдением из-за тесного контакта с носителями вируса. При этом Пекин уже заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения коронавирусом.

В пятницу власти Франции объявили, что вирус проник в Европу.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.

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