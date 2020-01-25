Число погибших от «уханьского вируса» выросло до 26 человек, карантин могут ввести еще в 12 городах

По состоянию на утро 24 января число умерших в Китае от нового «уханьского» коронавируса 2019-nCoV составило 26 человек, число заболевших выросло до 849 человек. Одна из смертей произошла в провинции Хейлунцзян, которая граничит с Россией.

География вируса также распространяется: за последние сутки больные выявлены во Вьетнаме и в Республике Корея – в дополнение к заболевшим в США, Сингапуре, Японии, Гонконге и Китае.

Власти Китая ввели из-за коронавируса карантин уже в трех городах: Ухани, где он появился впервые, соседнем Хуангане и в городе Эчжоу (все три находятся в провинции Хубэй). Все поезда и автобусы в эти города отменены, людей не выпускают из города, в том числе оказавшихся в городе иностранцев. Среди тех, кто вынужден пережить эпидемию в Ухане, – студенты из Казахстана: им также отказали в выезде.

В пятницу, по сообщениям властей, карантин могут ввести еще в 12 городах, где превышен эпидемиологический порог.

В Шанхае городские власти распорядились закрыть для посещения все ключевые туристические объекты и достопримечательности города: не работают музеи, театры и туристические объекты, в том числе садово-парковый комплекс Юйюань, телебашня «Жемчужина Востока», смотровые площадки в небоскребах и шанхайский «Диснейленд». В Пекине накануне был закрыт для туристов вход в «Запретный город», главную туристическую достопримечательность китайской столицы.

Также в Шанхае уже прекращены все занятия и массовые мероприятия в учебных заведениях и детских садах города. В городе сейчас подтверждено 20 случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. В Пекине их уже 29.

В Ухани, где были зафиксированы первые больные вирусом, сейчас экстренно строят новую больницу, которая будет лечить только заболевших 2019-nCoV. Ее обещают возвести за шесть дней по образцу временной больницы, которую построили в Пекине в 2003 году разгар эпидемии SARS.

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