“Вы многого не знаете”

25.01.2020, 5:50, Новости дня

Итоги недели в субботнем выпуске 7:40



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Последнее: Дата открытия инновационных офисов в Украине и Израиле, о которых договорилось руководство стран в августе 2019 года, пока неизвестна. Об этом в интервью израильскому «9 каналу», которое вышло 24 января, сказал президент Украины Владимир Зеленский. «Даты окончательной нет. Но я думаю, что это прямо в ближайшее время должно разрешиться», – сказал он. По словам Зеленского, у […]

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