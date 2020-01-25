“Вы многого не знаете”

Итоги недели в субботнем выпуске 7:40
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Последнее: Дата открытия инновационных офисов в Украине и Израиле, о которых договорилось руководство стран в августе 2019 года, пока неизвестна. Об этом в интервью израильскому «9 каналу», которое вышло 24 января, сказал президент Украины Владимир Зеленский. «Даты окончательной нет. Но я думаю, что это прямо в ближайшее время должно разрешиться», – сказал он. По словам Зеленского, у […]
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