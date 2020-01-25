Поклонникам удалось заснять Тимура Батрутдинова в компании неизвестных девушек

Поклонникам удалось заснять на видео Тимура Батрутдинова в компании неизвестных девушек. Ведущий отдыхает в Таиланде, где посетил один из ночных клубов Пхукета.

Три девушки, личность которых фолловерам не удалось установить, тем не менее, показались им подозрительными и явно неприятными. Они позволили себе не только танцевать, но и целоваться друг с другом, а также вовлекли в это «фривольное» действие знаменитого холостяка и резидента Comedy Club. Вместе с тем недавно у Батрутдинова была возможность сделать выбор между двумя участницами финала шоу «План Б», где сразу несколько красавиц боролись за его сердце. Но все их старания оказались напрасными, а ведущий в итоге не «достался» никому.

Как, впрочем, и Ольга Бузова, благополучно ушедшая от необходимости принимать ответственное решение. Сейчас же, вернувшись в знакомые места полюбившейся многим страны в Юго-Восточной Азии, наслаждается обществом Давида Манукяна, а не одного из финалистов популярной программы.

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