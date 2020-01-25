Мнение: А тем временем

Пока суть да дело, на строительной "площадке" Северного потока-2 работы идут своим чередом. Уже точно решено отказаться от использования "Академика Черского", который остается для прокладки труб с сахалинских проектов, так как вместе с Северным потоком-2 гарантировано сорвать еще и все сроки по вводу инфраструктуры Силы Сибири (а газ с сахалинских месторождений критически важен для работы Амурского ГПЗ, входящего в систему СС) — это окончаетльно потерять лицо, да еще и перед китайцами. Которые и без того рассматривают Силу Сибири совершенно иначе, чем в бравурных репортажах о ней в российском телевидении.

К прокладке Северного потока-2 готовят баржу "Фортуна" вместе со вспомогательным судном "Дефендер". Якорное позиционирование "Фортуны" (требование датской стороны, которое не подлежит обсуждению) будет осуществлять буксир "Камара", который якобы выкуплен у прежних владельцев неназванным лицом (здесь исключительно манипуляции по вопросу ухода от санкций). Датчане пока демонстрируют готовность договариваться и гарантируют выдачу всех необходимых разрешений в минимальные сроки, однако теперь в дело вступает погода. Технически "Фортуна" может укладывать трубу на ту глубину, которая есть в месте проведения работ, но она крайне чувствительна к штормам и волнению.

Кроме того, выдача всех разрешений датской стороной все равно требует процедурной паузы на возможную подачу апелляции. По оценкам, работы по укладке могут начаться не ранее мая. В таком случае сама укладка труб займет порядка 4 месяцев, еще 2-3 месяца — на работы по заполнению трубы техническим газом. Затем — работы по отсыпке камнями укладочного ложа трубы для упрочнения ее положения (эти работы сейчас проводятся в восточной части трубопровода). При самых благоприятных условиях ввод СП-2 в эксплуатацию возможен не ранее ноября-декабря этого года. Собственно, на этот срок и ориентировался Путин, дававший клятвенное обещание Меркель запустить проект к концу этого года — максимум к началу следующего.

А вот далее вступают в силу три фактора. Первый — бюрократический. Дания может снова затянуть выдачу разрешений и согласований. Второй — погодный. "Фортуна" может работать при волнении на море не более 2 баллов и силе ветра 8-10 метров в секунду. При более высоких значениях работы будут останавливаться. Третий фактор — политика. Никто не знает, что могут придумать США в плане санкций, тем более, что у них уже наготове давно анонсированные "санкции из ада", которые предположительно могут быть введены ближе к ноябрьским выборам, но их всегда можно поторопить и дополнить разными полезными пунктами, что и произошло с санкциями, остановившими СП-2.

Формально дедлайна у проекта нет. Но есть проблема целесообразности. В 20 году общий объем СПГ, поставляемый на европейский рынок, должен возрасти в полтора раза от рекордного прошлогоднего. А в 21 году — еще примерно на столько же. Приемные терминалы Европы загружены пока примерно на четверть своих мощностей, так что резервы для приема СПГ огромны. Экономика всех проектов новых Потоков уже давно перестала соответствовать первоначальным параметрам, поэтому вопросы окупаемости этих проектов ушли глубоко в "красную зону" и скорее всего, даже в сегодняшнем виде они не окупятся никогда. А возможностей для ухудшения условий их работы еще не исчерпаны.

Уже поэтому последние распоряжения Медведева на посту премьера, касающиеся принципиального согласия на строительство судна-укладчика, аналогичного швейцарскому Pioneering Spitit, вызывают вопросы. Конечно, иметь такое судно нужно, так сказать, чтобы было, но его нацеливают на Северный поток-3 и Турецкий поток-2, что и есть основное содержание недоуменного вопроса — для чего будут нужны новые трубы, если нынешние проекты нет никакой надежды окупить?

Источник: Эль Мюрид

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