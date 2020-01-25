«Я знаю о любви многое»: Лолита рассказала о новых чувствах

25.01.2020, 5:04, Разное

Популярная российская певица Лолита в новом клипе своей подруги — исполнительницы То-ма пояснила о том, что многое поняла о любви. Звезда отметила, ранее она не представляла, что знала о чувствах так много.
Лолита озвучила новый клип своей подруги То-ма, за кадром звезда пояснила о важности любви и том, что ранее она не понимала этого чувства. Ранее исполнительница намекала, что у нее появились новые отношения, а теперь, по мнению поклонников, и вовсе подтвердила наличие возлюбленного.

По словам Лолиты, она многое поняла и переосмыслила. Если ранее певица считала, что не разбирается в любви, то теперь полностью поменяла свое мнение и знает, что иногда люди путают любовь с чувством ненависти. Чувство любви знаменитость назвала неконтролируемой и непредсказуемой вещью.

«Все эти ужасные войны, ложь, ненависть. Мне безумно хотелось отвернуться и больше не смотреть на это никогда. Но смотреть, как мы любим друг друга — это здорово», — сказала звезда.



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