Мнение: Рейтинги не выросли

Несмотря на старание придворных социологов и победные заголовки госСМИ (https://tass.ru/obschestvo/7602117) «Рейтинги Путина выросли после его послания Федеральному собранию», очевидно, что это самое послание – «в молоко».

По ВЦИОМу (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10131), доверие президенту с 12 по 19 января выросло на 2,6 п.п.- с 68,9% до 71,5%. По ФОМу (https://media.fom.ru/fom-bd/d3pi2020.pdf) на 2 п.п. – с 56% до 58%. Все это колебания в рамках статистической погрешности. В таком диапазоне – max. май – 62% (ФОМ) min. декабрь – 56% — доверие Путину менялось весь последний год, с января 2019.

Вот, народ! Хоть Камаринскую им пляши – уже не реагируют! И маткапитал увеличил (https://t.me/SerpomPo/4995), и детишкам (самым бедным) на молочишко прибавил, и про горячие обеды школьникам распорядился, и даже правительство поменял – а любовь народная, считай, и не выросла.

Да и плевать. Главное их теперь, как в марте 2018 года, загнать на избирательные участки – пусть поправки в Конституцию одобряют (https://t.me/SerpomPo/5039).

А к чему это все – поправки, всенародное голосование – Путин потом разберется.

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Источник: СерпомПо

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