В ЕС заговорили о введении против Британии санкций

Евросоюз хочет получить право применять против Соединенного Королевства санкции в случае нарушения британскими компаниями условий будущего торгового соглашения, сообщила Financial Times со ссылкой на подготовленные по итогам консультаций европейских дипломатов документы.
По имеющимся у издания данным, Брюссель будет настаивать на том, что Великобритания даже после выхода из состава Евросоюза должна будет следовать нормативам трудового и экологического законодательства ЕС в обмен на доступ к единому рынку Евросоюза. При этом в руководстве Соединенного Королевства настаивают на том, что Лондон перестанет ориентироваться на Брюссель и будет устанавливать собственные законы, передает ТАСС.
По сведениям издания, европейские правительства хотят, чтобы у Брюсселя была возможность отвечать гибкими временными мерами на какие-либо нарушения со стороны Соединенного Королевства.
Накануне премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил, что подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза. Днем ранее билль о Брексите подписала королева Елизавета II, после чего документ обрел статус закона.
От Европейского союза соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС подписали глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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