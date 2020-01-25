Коронавирус убил 41 человека

25.01.2020, 4:30, Новости дня

В Китае вспышка коронавируса унесла жизни 41 человека, вирусом инфицированы 1287 человек. Все последние летальные исходы произошли в городе Ухань – эпицентре эпидемии. Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Вирус также распространился на иные страны – США, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Япония, Южная Корея, Тайвань, Непал и Франция. В пятницу об обнаружении больного сообщила Австралия.

Распространение этого коронавируса вызывает серьезные опасения, поскольку неизвестны механизм его распространения и степень его опасности. Синдромы заболевания включают лихорадку, проблемы с дыханием и кашель. Он способен вызвать пневмонию, в ряде случаев – смертельно опасную. Большинство жертв вируса – пожилые люди.



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