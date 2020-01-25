Лера Кудрявцева впервые показала в сторис красавицу-сестру

25.01.2020, 4:04, Разное

Лера Кудрявцева впервые показала в сторис Instagram красавицу-сестру. Поводом стал день рождения 24 января старшей из двух дочерей семейства Кудрявцевых.
Разместив фото, Кудрявцева-младшая сделала трогательное поздравление-признание в любви дорогой Оксане, «самой любимой и самой родненькой». Снимок вызвал огромный «переполох» в социальных сетях. Поклонники телеведущей, оказалось, даже не догадывались, что у неё есть такая привлекательная и молодо выглядящая родственница. Они не поскупились на комплименты в адрес сестер-красавиц. Все течет, все меняется, говорили когда-то умные люди. Ведь даже если сама Лена Миро, известная тем, что не отзывается о ком-либо положительно, нашла для Леры Кудрявцевой одобрительные слова после истории с имплантами, отношение к чужой внешности явно изменилось.

Сама же телеведущая на это особо не рассчитывает, поэтому очень редко представляет в сети снимки своих близких, а тем более не раскрывает подробности жизни семьи. Исключением являются муж хоккеист Игорь Макаров и их дочь Маша. Лера Кудрявцева уверена, что поклонникам больше нравится рассматривать видео её рабочих планов или анонсы передач.



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