Мнение: Изучаем религию

Всем привет. Про религиозные обычаи, на ночь глядя, хотите послушать? Тут-то я на ютуб залезла, ну и смотрю служитель культа про женщин рассказывает. Это исламское направление. Ну думаю, послушать-то надо, пока посуду мою. И я услышала. Вот притча. Некая женщина согрешила вне брака, прелюбодействовала, так сказать, и забеременела. И приходит она к служителю культа — мулле, видимо. Зачем пришла? За советом, видимо. Там ведь за прелюбодеяние положено женщину камнями забивать, ну она и пришла — уже надо, или еще нет? На забиванье-то идти? Он добрый такой, говорит — роди. Она родила, пришла. Он говорит — выкорми молоком, тогда приходи. Она выкормила, приходит, ребенку два года, и он ест хлеб в знак того, что молоко ему уже не нужно. Он ребенка забирает, находит ему опекуна, а тетка идет на площадь — приступить к забиванью камнями. Этот мулла, рассказывая эту притчу, весь умилился, плачет, слезы вытирает платком — то-то мол, добрый мулла, какой хороший, позволил прелюбодейке родить и выкормить, а мог ведь и беременную забить камнями! Ах, какой добряк…Я что-то в ступор впала, ребята. Вот это да! Молодку забить камнями! А она-то овца, ребенка бросила на черт знает кого, и пошла забиваться! За два-то года с ребенком на край света убежать могла! В общем, мне этого не понять. Нет, не понять. А кстати, женщины-мусульманки в рай попадали вообще? И как там рай для женщин выглядит? У мужиков-то гурии-девственницы, то-се…

Источник: Достало

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