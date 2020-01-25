737 MAX может вернуться в небо к лету

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) может дать разрешение на возобновление полетов лайнеров Boeing 737 MAX в ближайшие месяцы. Об этом сообщил лидерам авиационной индустрии США глава FAA Стив Диксон.

FAA также распространила заявление, в котором выразила удовлетворение прогрессом, демонстрируемым корпорацией Boeing по ряду ключевых направлений.

Ранее Boeing утверждал, что лайнеры, снятые с полетов после двух катастроф, возобновят полеты в ноябре 2019 года.

Американские компании, использующие Boeing 737 MAX, заявили, что после получения разрешения на возобновление полетов, им потребуется не менее 30 дней для подготовки пилотов и обновления программного обеспечения самолетов.

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