«Во все тяжкие»: Кейт Миддлтон приписали отношения на стороне

«Карты
показывают, что Кейт буквально заставляет себя жить по правилам: гасит в себе недовольство
и страдает от этого. Но ничто человеческое ей не чуждо. В марте, видимо, чтобы
хоть как-то развлечься, она заведет интрижку. Легкий флирт может перерасти в
отношения, и летом пикантная история скорее всего вылезет на поверхность в СМИ.
В результате здравый смысл победит, и Миддлтон вернется в семью, а точнее —
отложит роман на потом, временно прекратив всяческое общение с другим мужчиной.
Этот роман поможет ей перезагрузиться, так как жить под постоянным контролем и
обдумывать каждый свой шаг сможет не каждый человек», – рассказала «Дни.ру» таролог Наталья Копнева.
После
этой истории Уильям тоже подкинет сюрприз. Гадалка увидела, что у принца на стороне закрутятся
серьезные отношения. И если Кейт хоть что-то сдерживает, то принц пустится во
все тяжкие. Более того, есть вероятность, что его дама забеременеет. Но Кейт
Миддлтон умная женщина: она многое предвидит и старается все продумать заранее.
Она выпустит мужа из-под контроля только потому, что сама будет чувствовать себя
несколько виноватой. В любом случае, развода она не даст. А еще через
год Кейт Миддлтон снова станет матерью.
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