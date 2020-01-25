«Во все тяжкие»: Кейт Миддлтон приписали отношения на стороне

«Карты

показывают, что Кейт буквально заставляет себя жить по правилам: гасит в себе недовольство

и страдает от этого. Но ничто человеческое ей не чуждо. В марте, видимо, чтобы

хоть как-то развлечься, она заведет интрижку. Легкий флирт может перерасти в

отношения, и летом пикантная история скорее всего вылезет на поверхность в СМИ.

В результате здравый смысл победит, и Миддлтон вернется в семью, а точнее —

отложит роман на потом, временно прекратив всяческое общение с другим мужчиной.

Этот роман поможет ей перезагрузиться, так как жить под постоянным контролем и

обдумывать каждый свой шаг сможет не каждый человек», – рассказала «Дни.ру» таролог Наталья Копнева.

После

этой истории Уильям тоже подкинет сюрприз. Гадалка увидела, что у принца на стороне закрутятся

серьезные отношения. И если Кейт хоть что-то сдерживает, то принц пустится во

все тяжкие. Более того, есть вероятность, что его дама забеременеет. Но Кейт

Миддлтон умная женщина: она многое предвидит и старается все продумать заранее.

Она выпустит мужа из-под контроля только потому, что сама будет чувствовать себя

несколько виноватой. В любом случае, развода она не даст. А еще через

год Кейт Миддлтон снова станет матерью.

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