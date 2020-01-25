В ОНФ пристыдили главу Чувашии за «поступок не от большого ума»

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев пристыдил главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с «вручением» ключей офицеру МЧС.

«Вместо того, чтобы в торжественной обстановке с благодарностью вручить ключи от новой техники человеку, который ежедневно рискует жизнью, обеспечивая безопасность, глава региона делает из него попугая, мол, достань, подпрыгни. Это поступок не от большого ума. Стыдно за такое поведение. Неудачная шутка, вне всяких сомнений», – подчеркнул Моисеев, слова которого приводятся на сайте ОНФ.

Напомним, главу Чувашии резко раскритиковали после появления в Сети резонансного видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым, а в «Единой России» поступок главы региона сочли «моральным уродством», пообещав рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева из партии. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил проверить Игнатьева на вменяемость.

Между тем, пресс-секретарь главы Чувашии назвал инцидент «шутливо-дружеский жестом».

За последнее время глава Чувашии не впервые оказывается в центре внимания. Ранее он призывал «мочить» журналистов, пишущих только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». В пресс-службе главы Чувашии сообщили, что фраза Игнатьева означала призыв раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив. Позднее глава региона извинился, пожаловавшись, что в его речи «все передернули и переиначили».





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