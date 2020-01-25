TAG24 — баварцы в Кремле — давней традиции премьер Баварии не изменит

Визиты баварцев в Кремль — не редкость: ведущие политики Баварии «традиционно охотно» приезжают в Москву, пишет TAG24. Впервые после своего избрания главой баварского правительства это сделает и Маркус Зёдер, пишет немецкий новостной портал.



Reuters

Ведущие политики Баварии «традиционно охотно» посещают Российскую Федерацию с визитами, пишет TAG24.

Впервые после своего избрания премьер-министром федеральной земли Бавария и председателем партии «Христианско-социальный союз» это сделает и Маркус Зёдер, пишет немецкий новостной портал.

На следующей неделе в среду глава баварского правительства прибудет в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, уточняет TAG24.

«Визит согласован с канцлером Германии Ангелой Меркель», — заявил премьер-министр федеральной земли Бавария.

Как отмечает немецкий новостной портал, во время поездки в столицу Российской Федерации сопровождать Маркуса Зёдера будет председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Ведь конференция по безопасности пройдёт в Мюнхене через две недели после визита», — вносит ясность TAG24.

Помимо главы Кремля Владимира Путина премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в ходе своего первого визита в Россию также встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и представителями гражданского общества.

Кроме того, в рамках визита главы баварского правительства в российскую столицу запланировано посещение военного кладбища, где Маркус Зёдер возложит венок.

«Визиты баварцев в Кремль — не редкость. Последним был на тот момент ещё премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, который в 2017 году дважды встретился с Путиным: один раз в Москве в сопровождении бывшего главы баварского правительства Эдмунда Штойбера и один раз на Петербургском международном экономическом форуме», — напоминает немецкий новостной портал TAG24.

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