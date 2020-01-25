Трамп и Джонсон обсудили безопасность телекоммуникаций

25.01.2020, 3:14, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили вопросы, касающиеся безопасности телекоммуникаций

По сообщению Белого дома, в пятницу между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран обсудили вопрос безопасности телекоммуникационных сетей в связи со скорым принятием британскими властями решения относительно роли, которую будет играть китайская компания Huawei в создании сети 5G.

«Главы государств обсудили важные вопросы, касающиеся региональной политики и двусторонних отношений, включая совместную работу по обеспечению безопасности наших телекоммуникационных сетей», – говорится в заявлении Белого дома.



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