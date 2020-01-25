Альбина Джанабаева пережила в криосауне температуру -160 градусов

На отдыхе в Подмосковье артистка решила испытать на себе экстремальный способ похудения. Альбина Джанабаева посетила криосауну, где смогла выдержать температуру минус 160 градусов.
В ходе отпуска знаменитость не боится посещать кабинеты уникальных экспертов красоты и использовать самые радикальные методы. На днях Альбина Джанабаева побывала в криосауне, являющейся специальным аппаратом, который регулируется под рост клиента. Затем в ёмкость подается масса из сухого воздуха и азота, формирующая в течение 15 секунд ледяной пар. При этом голова посетителя остается на поверхности. Как утверждают специалисты, опасности в таком охлаждении нет. Для получения желаемого эффекта нужно продержаться в таком положении при температуре минус 160 градусов 15 минут.
Альбина Джанабаева оказалась очень смелой и рассказала, что выдержала спа-процедуру. Как отметила исполнительница, из-за непривычки она ощущает дискомфорт.
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