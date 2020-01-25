Землетрясение в Турции: не менее 18-ти погибших

25.01.2020, 2:52, Новости дня

В Турции произошло землетрясение, магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения находился примерно в 500 км к востоку от столицы Турции – Анкары.

Жертвами стихии стали по меньшей мере 18 человек, более 500 получили ранения и травмы. Сообщается, что обрушились некоторые здания. Спасатели пытаются спасти из-под завалов около 30 человек. В зону бедствия направлены медикаменты, предметы первой необходимости и продовольствие.

Власти Турции присвоили землетрясению третий уровень мощности, означающий, что страна способна самостоятельно справиться с последствиями бедствия, не обращаясь за помощью к международному сообществу.



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