Тимати поздравил Анастасию Решетову с 24-летием и опубликовал новые совместные кадры с сыном

Вчера свой день рождения отметила модель и нынешняя спутница артиста и музыкального продюсера Тимати — Анастасия Решетова. Ей исполнилось 24 года, в то время как Тимуру Юнусову (настоящее имя рэпера — прим. ред.) сейчас 36 лет. Новый год семейство вместе с матерью артиста Симоной Юнусовой и его дочкой от Алены Шишковой, 5-летней Алисой встретило на курорте (так как ни Тимати, ни Анастасия не указывают геолокацию под фото и видео, подписчики уже месяц гадают, куда же они улетели).

В честь праздника Тимати устроил возлюбленной романтическую фотосессию посреди пальм, на фоне океана и в лучах закатного солнца. На кадрах пара позирует с сыном Ратмиром, который появился на свет уже три месяца назад, на руках и выглядит абсолютно счастливой. Лишь на одной фотографии «засветилась» дочка Тимати — Алиса. Несколько часов назад Анастасия опубликовала некоторые снимки в Instagram: модель порадовалась, что наконец семейный альбом пополнился красивыми фотографиями на долгую память. Тимати также обнародовал снимки, но своеобразно поздравил под ними любимую с прошедшим праздником:

Я хотел написать что-то «миленькое» в этот день, чтобы ты порадовалась. Но я черствый старый сухарь, и это неисправимо походу,

— написал Тимати под снимками. Получилось не очень романтично, зато искренне.

Примечательно, что оба родителя опубликовали снимки с сыном, предварительно частично скрыв его лицо. Правда, зачем это делать сейчас, когда мы уже видели все черты личика маленького Ратмира благодаря неосторожности его матери.

Напомним, Анастасия и Тимати объявили о том, что ждут ребенка, не так давно — в июне этого года. Подтверждению со стороны пары предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым: в марте 2014 года модель Алена Шишкова подарила ему дочь Алису, которую воспитывать им помогает мать музыканта Симона. А с моделью Анастасией Решетовой он познакомился уже в 2015 году.

Кстати, в декабре прошлого года вице-мисс Россия 2012 года Алена Шишкова, за жизнью которой следит более шести миллионов Instagram-подписчиков, и ее дочь Алиса впервые снялись вместе для журнала, пригласив HELLO! к себе домой. Смотрите, как это было.

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