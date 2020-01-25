Как найти любовь: 5 универсальных советов девушкам от Елены Блиновской

Елена Блиновская советует всерьез отнестись к каждому пункту:

Это не просто действие для галочки, а мощное направление для глубинной проработки, техники которой изучают участники марафонов. Найти любовь бывает нелегко, и порой для этого стоит поискать причину в себе — в ваших истинных желаниях и их формулировках, тайных страхах и идеальном образе избранника у вас в голове.

1. Первое и самое главное — не ждите, что кто-то вас сделает счастливой, если вы не счастливы сами с собой. Сначала нужно обрести внутреннюю гармонию и понять, что это состояние зависит только от вас. Помните, что только счастливый человек может сделать счастливыми других, а ведь именно для этого мы и начинаем отношения.

2. Не решайте за других людей, не загадывайте в мужья/жены конкретного человека, особенно, если он и думать не думает об этом. У каждого свой путь, свои мечты и своя идеальная вторая половина. Формулировка «Хочу, чтобы Петя стал моим мужем» неверная.

3. Ваше желание личного счастья должно быть экологичным, а это значит, нельзя «загадывать» чужого избранника. Желаемое вы, может быть, и получите, но бумеранг от Вселенной очень скоро прилетит такой, что мало не покажется. Не просите исполнения мечты, которая может навредить другим людям.

4. Мечтая о любви, не детализируйте внешнее описание своего идеального избранника. Загадывая высокого брюнета с синими глазами на красной спортивной машине, вы резко ограничиваете Вселенную в возможностях, а ведь она наверняка готова предложить вам лучший вариант. Делайте акцент на ощущениях, которые вы будете испытывать со своим мужчиной. И пусть этот человек не попадет под ваше описание, главное, что с ним вы будете по-настоящему счастливы.

5. Загадали — отпустите. Не требуйте сиюминутного появления принца в вашей жизни. Помните, что даже самым искренним и горячим мечтам нужно время, чтобы исполниться. И обязательно проработайте все блоки и страхи, связанные с реализацией вашего желания. Это очень важно, ведь часто именно они тормозят долгожданные события в вашей жизни.

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