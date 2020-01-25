Российские пары завоевали все медали ЧЕ по фигурному катанию в Австрии

На чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце российские фигуристы завоевали весь пьедестал почета среди спортивных пар.

Золотые награды завоевали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые показали результат 234,58 балла (82,34 в короткой программе и 152,24 – в произвольной). Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64; 73,50+135,14). Бронза досталась Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину (206,53; 74,92+131,61), передает ТАСС.

17-летняя Бойкова и 20-летний Козловский являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019), серебряными призерами чемпионата мира среди юниоров (2017), победителями прошедшего в конце декабря в Красноярске чемпионата России, также в этом сезоне россияне одержали две победы на этапах Гран-при – в РФ и Канаде. На чемпионате Европы в Граце Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе (82,34 балла).

25-летняя Тарасова и 27-летний Морозов являются двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), серебряными (2019) и двукратными бронзовыми (2015, 2016) призерами турнира, двукратными чемпионами РФ (2018, 2019). В их активе также серебро Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, две серебряные (2018, 2019) и одна бронзовая (2017) награда мировых первенств.

17-летняя Павлюченко и 20-летний Ходыкин – победители чемпионата мира среди юниоров (2018), бронзовые призеры финала серии Гран-при среди юниоров (2018) и чемпионата РФ нынешнего сезона.

Всего на чемпионате Европы в Австрии российские фигуристы завоевали пять из шести разыгранных медалей. Накануне победителем чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин стал житель России Дмитрий Алиев, второе место занял российский фигурист Артур Даниелян.





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