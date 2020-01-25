VOAэкспресс 24 января 2020 

Импичмент

Днем в пятницу в Сенате продолжилось разбирательство по импичменту президента Дональда Трампа. Во время сегодняшних слушаний демократы завершили представление доказательств вины президента.

В пятницу демократы попытались доказать, что президент препятствовал работе Конгресса, запрещая ключевым свидетелям давать показания и отказываясь предоставить важные документы.

США-Беларусь-Россия

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу обвинил Москву в оказании давления на его страну с целью слияния Беларуси и России, и пообещал, что он этого не допустит.

Тем временем, в конце января Беларусь планирует посетить госсекретарь Майк Помпео. 29 января он отправится в турне, в ходе которого посетит Великобританию, Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

30 января госсекретарь прилетит в Киев, где у Помпео запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

1 февраля Майк Помпео впервые посетит Беларусь. В Минске он встретится с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Помпео планирует подтвердить поддержку США в отношении суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси. Госсекретарь собирается «подчеркнуть наше желание нормализовать двусторонние отношения» между США и Беларусью, говорится в заявлении Госдепартамента.

Увольнение посла США в Украине: новые подробности

«Избавьтесь от нее»: в распоряжение телеканала ABC попала запись, в которой президент США Дональд Трамп отдает указание уволить посла США в Украине Мари Йованович. Согласно сообщению телеканала АВС, существует запись встречи в узком кругу, на которой присутствовали президент США Дональд Трамп и Лев Парнас. Корреспондент АВС, прослушавший запись, утверждает, что на ней явно слышно, как Дональд Трамп дает указание уволить посла США в Украине Мари Йованович. У «Голоса Америки» нет доступа к этой записи и возможности подтвердить ее аутентичность. Показания Мари Йованович и сам факт ее увольнения являются частью материалов обвинения в процессе по импичменту президента Трампа.

Проекты «Голоса Америки»

#video360: Миллионы тех, кто мечтал о новой жизни в Соединенных Штатах Америки, – мечтал увидеть ее. Она в воспоминаниях иммигрантов со всего мира, бежавших от гонений, войн и нищеты. Остров Либерти (Остров Свободы) совсем рядом с самым крупным в США пунктом приема иммигрантов – островом Эллис. Установленная в 1886 году статуя сразу стала символом – и остается им до сих пор. Познакомьтесь со Статуей Свободы вместе с нами. Кстати, знали ли вы, что посетители могут не только заглянуть в информационно-туристический центр и сфотографироваться у подножья статуи и, но, поднявшись по винтовой лестнице, посмотреть на Манхэттен из ее короны! Интересный факт: на короне статуи семь лучей – они символизируют семь континентов.

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