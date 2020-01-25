В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, погибло минимум 15 человек

25.01.2020, 2:18, Новости дня

На востоке Турции 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Землетрясение произошло в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву). Эпицентр находился в уезде Сивирдже провинции Элязыг, очаг залягал на глубине 8,06 км. После подземных толчков было зафиксировано несколько десятков афтершоков.

Как пишет агентство «Анадолу», министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате землетрясения погибли 15 человек, еще 553 пострадали. Еще 30 человек могут находиться под завалами.

В населенном пункте Гезин провинции Элязыг спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми двоих человек, добавили в «Анадолу».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 23 января в городе Южном сотрудник коммунального предприятия «Муниципальная стража» в городе Южном Одесской области нашел пакет, в котором было около 200 тыс. грн, сообщает Yuzhny.info. Как пишет издание, один из инспекторов рассказал, что пакет выпал из машины инкассаторов. Мужчина позвонил в полицию, но там ему «не поверили, а за такую «шутку» припугнули админпротоколом». Позже, рассмотрев пакет, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика