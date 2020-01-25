В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, погибло минимум 15 человек

На востоке Турции 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.
Землетрясение произошло в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву). Эпицентр находился в уезде Сивирдже провинции Элязыг, очаг залягал на глубине 8,06 км. После подземных толчков было зафиксировано несколько десятков афтершоков.
Как пишет агентство «Анадолу», министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате землетрясения погибли 15 человек, еще 553 пострадали. Еще 30 человек могут находиться под завалами.
В населенном пункте Гезин провинции Элязыг спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми двоих человек, добавили в «Анадолу».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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